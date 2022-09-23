"Это почти то же, что поставить памятник Путину": нардеп Княжицкий о сооружении Екатерине II в Одессе
Народный депутат Николай Княжицкий считает, что дискуссий о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе не должно существовать
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Колонизация не просто так проводится. Такая политика проводится для того, чтобы залезть в мозг людей. И россиянам это удавалось. Просто всегда находились те, кто боролись против колонизации. В частности, украинцы в СССР. Именно эти люди смогли вывести Украину из-под влияния России ", – объяснил Княжицкий.
Народный депутат убежден, что в Украине должны снести памятники российским чиновникам времен СССР и Российской империи.
"Вывести Украину из-под влияния России удалось на государственном уровне. Однако на гуманитарном уровне мы еще имеем с этим проблемы. Ярким примером является памятник Екатерине II в Одессе. Молодые люди, которые выходят на акции и требуют снести это сооружение, хотят жить в нормальной стране и не смотреть на памятники сатрапам, которые уничтожали нацию, к которой они принадлежат.Сейчас ситуация вокруг памятника Екатерине II выглядит как издевательство над молодым поколением украинцев.Это почти то же, что в России поставить памятники Гитлеру, или у нас Путину. Разницы между Екатериной II и Путиным нет никакой”, - добавил он.
- 11 сентября в Одессе неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.
- 18 сентября около двух десятков молодых людей провели акцию у памятника российской императрице Екатерине II в Одессе.
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