Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Колонизация не просто так проводится. Такая политика проводится для того, чтобы залезть в мозг людей. И россиянам это удавалось. Просто всегда находились те, кто боролись против колонизации. В частности, украинцы в СССР. Именно эти люди смогли вывести Украину из-под влияния России ", – объяснил Княжицкий.

Народный депутат убежден, что в Украине должны снести памятники российским чиновникам времен СССР и Российской империи.

"Вывести Украину из-под влияния России удалось на государственном уровне. Однако на гуманитарном уровне мы еще имеем с этим проблемы. Ярким примером является памятник Екатерине II в Одессе. Молодые люди, которые выходят на акции и требуют снести это сооружение, хотят жить в нормальной стране и не смотреть на памятники сатрапам, которые уничтожали нацию, к которой они принадлежат.Сейчас ситуация вокруг памятника Екатерине II выглядит как издевательство над молодым поколением украинцев.Это почти то же, что в России поставить памятники Гитлеру, или у нас Путину. Разницы между Екатериной II и Путиным нет никакой”, - добавил он.

11 сентября в Одессе неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.

18 сентября около двух десятков молодых людей провели акцию у памятника российской императрице Екатерине II в Одессе.

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