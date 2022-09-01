Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Это плохо для россиян, потому что визу будет получать дольше и сложнее, скорее всего. Мы не знаем точно, как это будет, но, скорее всего, будет дольше и сложнее", - сказал Песков.

Он также заявил, что это решение ЕС также сделает ситуацию "более сложной и для европейцев".

Как сообщалось, 28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

31 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что другие страны Евросоюза признают право соседних с Россией государств закрыть свои границы для граждан РФ.

Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия предупредили Еврокомиссию, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от совместного решения ЕС.

На встрече в Праге 31 августа министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

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