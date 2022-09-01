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"Это плохо для россиян". У Путина отреагировали на намерение ЕС отменить упрощенный визовый режим с РФ

1 сентября, 2022 четверг
15:29
Мир

В Кремле признали, что россиянам будет сложно получить визу в Европу после решения ЕС приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Это плохо для россиян, потому что визу будет получать дольше и сложнее, скорее всего. Мы не знаем точно, как это будет, но, скорее всего, будет дольше и сложнее", - сказал Песков.

Он также заявил, что это решение ЕС также сделает ситуацию "более сложной и для европейцев".

  • Как сообщалось, 28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
  • 31 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что другие страны Евросоюза признают право соседних с Россией государств закрыть свои границы для граждан РФ.
  • Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия предупредили Еврокомиссию, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от совместного решения ЕС.
  • На встрече в Праге 31 августа министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

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Дмитрий Песков
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