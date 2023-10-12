Это плохая новость: в Defence Express прокомментировали перенос сроков предоставления Данией F-16 Украине
Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, отметил, что датские партнеры переоценили свои технические возможности по восстановлению F-16 и дали нереалистические обещания
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Военный эксперт Defence Express дал комментарий относительно заявления министра обороны Дании о передаче Украине первых боевых самолетов F-16 весной следующего года, а не зимой, как ожидалось в Украине.
"Это очень плохая новость, но очевидно, что здесь ответственность распределяется поровну. Сначала датские партнеры переоценили свои технические возможности по возобновлению тех самолетов и дали нереалистичные обещания. Нам где-то тоже придется поработать - надо организовать не только взлетно-посадочные полосы и наладить процессы по техническому обслуживанию, а нужно настроить достаточное количество защищенных ангаров", - отметил эксперт Defence Express.
Иван Киричевский добавил, что обе стороны процесса переоценили свои возможности.
"У нас могли быть определенные ожидания, как общественные, так и части составляющих Сил обороны Украины, которые имели станки планы по ПВО на эту зиму. Теперь такого локального усиления в виде F-16 не будет. Но на самом деле с другой стороны не все так грустно Часть из тех средств ПВО, которые на 1 млрд евро Германия заявила в недавнем пакете помощи, должны быть в декабре этого года или январе следующего.Если не дополнительные истребители, то хотя бы дополнительные ЗРК будут. Впрочем по уровню эффективности F-16 гораздо лучше, чем батарея Patriot", - резюмировал Киричевски.
- 9 октября на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене датская премьер-министр Мэтте Фредериксен сообщила , что королевство пытается привлечь больше стран к предоставлению Украине западных самолетов F-16.
- 11 октября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна сможет передать Украине первые F-16 уже в марте-апреле 2024 года.
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