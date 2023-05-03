"Это плохая история": Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов Пентагона из новостей, а не от Белого дома
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не получил заранее от администрации США и Белого дома информацию об утечке секретных документов
Об этом Зеленский заявил в интервью The Washington Post .
Президент Украины заверил, что узнал масштабную утечку секретных документов из новостей и не имел никаких разговоров с Белым домом и добавил, что их обнародование нанесло вред, как Вашингтону, так и Киеву.
Читайте также: Секретные документы Пентагона: о чем именно узнал мир и как это касается Украины
"Я не получал информацию ни из Белого дома, ни из Пентагона заранее. У нас не было такой информации. Я лично нет. Это, безусловно, плохая история Нам это невыгодно. Это не выгодно репутации Белого дома, и я считаю, что это не выгодно репутации Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- 14 апреля подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения.
- Впоследствии 102-й отдел разведки ВВС США, в котором служил Джек Тейшейра, обвиняемый в сливе документов Пентагона, приостановил свою разведывательную деятельность.
- 15 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утечка данных Пентагона не ухудшила отношения Вашингтона с союзниками.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.97
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное