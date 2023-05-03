Об этом Зеленский заявил в интервью The Washington Post .

Президент Украины заверил, что узнал масштабную утечку секретных документов из новостей и не имел никаких разговоров с Белым домом и добавил, что их обнародование нанесло вред, как Вашингтону, так и Киеву.

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"Я не получал информацию ни из Белого дома, ни из Пентагона заранее. У нас не было такой информации. Я лично нет. Это, безусловно, плохая история Нам это невыгодно. Это не выгодно репутации Белого дома, и я считаю, что это не выгодно репутации Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.