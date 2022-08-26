Об этом Андрей Мельник написал в Twitter .

"Эй вы, господа "левые"! Ваше циничное предложение о поиске "способа сожительства" с террористическим центром в России означает предать Украину и оставить миллионы украинцев в жертву российским убийцам и насильникам. Это просто отвратительно", - написал Мельник.

Ранее сообщалось, что представители левого крыла Социал-демократической партии Германии призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и выступили за мирные переговоры с Россией.

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