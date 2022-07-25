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Это откровенная газовая война России против объединенной Европы

25 июля, 2022 понедельник
21:50
Новости

Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана это делать по контрактам

Об этом заявил президент Украины в вечернем видеообращении, комментируя сообщения об очередных российских газовых угрозах Европе.

"Даже, несмотря на уступку по турбине для "Северного потока", Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам, — сказал Зеленский. — Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме".

Он назвал такую политику "откровенной газовой войной, которую Россия ведет против объединенной Европы"

"Именно так это нужно воспринимать. И им безразлично, что будет с людьми, как они будут страдать – от голода из-за блокирования портов или от зимних холодов и бедности... Или от оккупации. Это просто разные формы террора", - отметил президент.

По его мнению, "нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и вообще от любого еще остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления России".

Зеленский заявил, что "ежемесячно только усиливающийся газовый шантаж Европы нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца. И это на самом деле можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой" .

  • 25 июля Газпром заявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", поставки газа сократится вдвое.
  • Ранее в Газпроме заявили , что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.
  • Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"

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Экономика
Украина
Россия
ЕС
газ
Владимир Зеленский
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