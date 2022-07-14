Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Признайте путинскую Россию "террористическим государством". Это определение будет иметь важные правовые последствия для войны в Украине, и пора для мира действовать".



Терроризм не является тактикой политического принуждения, которую могут использовать только неподконтрольные группы против более мощного противника. Его также может использовать большое государство против меньшей страны. Тактика, методы и результаты остаются неизменными», – подчеркнул Ермак.



Глава Офиса президента отмечает, что западные союзники осудили нападения РФ и невоенные цели, однако они должны юридически определить эти зверства: "РФ принимает участие в широкомасштабной террористической деятельности".



"Несмотря на поддержку во многих важных сферах, западные союзники Украины до сих пор официально не признают Россию государством-террористом или государством-спонсором терроризма. Такой шаг имел бы правовые последствия, потому что никто на Западе не имеет дел с террористами, и такое определение еще больше ограничило бы доступ российского режима к финансам, необходимым для финансирования своей военной машины", - подчеркнул глава Офиса президента.



Ермак привел примеры террористической деятельности РФ в Украине, в частности, убийства гражданских людей на улицах, ракетные удары по жилым домам, разбомбленный драмтеатр в Мариуполе, где скрывались горожане, в том числе дети.

Президент также предложил ввести понятие "государство-террорист" и признать преступные действия российской армии террористическим актом против населения Украины.

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