"Это ограбление": Ломаченко опротестует результат боя с Хейни
Василий Ломаченко подаст протест на исход боя против абсолютного чемпиона мира Дэвина Хейни, в котором судьи единодушно отдали победу американскому боксеру
Об этом заявил менеджер боксера из Украины Эгис Климас на пресс-конференции после поединка, которую транслировала промоутерская компания Top Rank на YouTube.
"Это самое большое ограбление среди бела дня. Для другой команды Рождество наступило летом. Я гарантирую, что мы будем подавать протест. Правосудие должно быть. Подсчет очков был просто безумным. Быть ограбленным таким образом? Это неприемлемо. Мы это просто так не оставим", - возмутился Климас.
В то же время он не уверен, что протест приведет к пересмотру результата боя, в котором все судьи отдали победу абсолютному чемпиону мира в легком весе (до 61,2 кг) из США – 116:112, 115:113, 115:113.
"Мы будем идти до конца и подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, но мы должны показать, что правосудие должно быть", - подчеркнул Климас.
- 21 мая Василий Ломаченко уступил Дэвину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Ломаченко после поражения от Хейни заявил, что возвращается в Украину, чтобы помогать "своей православной церкви" .
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