Об этом заявил менеджер боксера из Украины Эгис Климас на пресс-конференции после поединка, которую транслировала промоутерская компания Top Rank на YouTube.

"Это самое большое ограбление среди бела дня. Для другой команды Рождество наступило летом. Я гарантирую, что мы будем подавать протест. Правосудие должно быть. Подсчет очков был просто безумным. Быть ограбленным таким образом? Это неприемлемо. Мы это просто так не оставим", - возмутился Климас.

В то же время он не уверен, что протест приведет к пересмотру результата боя, в котором все судьи отдали победу абсолютному чемпиону мира в легком весе (до 61,2 кг) из США – 116:112, 115:113, 115:113.

"Мы будем идти до конца и подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, но мы должны показать, что правосудие должно быть", - подчеркнул Климас.