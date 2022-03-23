Это однозначно поддержит каждого из нас. Зеленский пригласил в Украину Папу Франциска

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Сегодня утром говорил с Папой Франциском о поиске мира, о зверствах оккупантов, о гуманитарных коридорах в окруженные города. Поблагодарил Его Святейшества за четкую и сильную позицию, за молитвы. Пригласил посетить Украину в это ответственное время. Верю, что сможем организовать этот вес , который однозначно поддержит каждого из нас", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, с начала войны Папа Франциск прибег к активным, даже беспрецедентным шагам в поддержке Украины и попытках прекращения конфликта. Он лично прибыл в посольство России в Ватикане, хотя всегда вызывал дипломатов к себе.

Также Понтифик призвал прекратить бои в Украине и гарантировать юморидоры гражданскому населению и назвал украинский город Мариуполь "городом-мучеником".

Вчера, 19 марта, Папа Франциск посетил украинских детей в больнице Ватикана.

А в воскресной проповеди 20 марта назвал вторжение России в Украину "святотатством"

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