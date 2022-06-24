Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Это одна война, имеющая 2 стороны медали: борьба против путинского режима и борьба за европейское будущее Украины. Для президента России Владимира Путина Украина, являющаяся членом Европейского Союза, - это окончательный крах, окончательная катастрофа его имперской концепции сфер влияния и этих бесконечных" мифов о России, которая контролирует Украину. Путин будет делать все возможное: не просто захватывать территорию, а пытаться раздолбать Украину изнутри. Этим решением мы начинаем новый этап возвращения в Европу", - отметил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не перестанет пытаться уничтожить Украину.

"Президент страны-агрессорки России Владимир Путин и дальше будет применять китайскую тактику тысячи порезов, ведь россияне иначе не умеют. Они скоро захлебнутся. Мы должны не просто пережить это, чтобы понять цену происходящего. Мы должны честно сказать, что Путина никогда не оставит желания разрушить Украину, чтобы мы не были членом ЕС", - заметил Павел Климкин.

23 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре .

Павел Климкин также выразил мнение, что сейчас простые европейцы подталкивают политиков Европейского Союза к пониманию, что Украина – это Европа.

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