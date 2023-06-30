Об этом президент Украины заявил в вечернем обращении.

"Сегодня первая годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов. Это одна из самых весомых наших побед. Помните? В прошлом году весной никто не ожидал от Украины, что мы сможем реализовать, в частности, и это фундаментальная оборонная задача: обеспечить безопасность Змеиному, а значит, значительной части Черноморской акватории", - говорится в заявлении.Он также заявил, что российским оккупантам нужен был остров, чтобы уничтожить весь юг Украины, Одессу и другие города. Но украинские военные остановили их и выгнали из Змеиного.

"Украина и украинцы значительно сильнее, чем кто-либо думает о нас. Иногда сильнее, чем мы сами о себе привыкли думать. Благодаря всему тому, что нашим людям удается делать в противостоянии российским террористам, мы открываем для всего мира и для самих себя новую украинскую силу – настоящую украинскую силу", - добавил Зеленский.

По его словам, в операции по освобождению острова принимали участие бойцы ГУР, спецподразделение "Альфа" СБУ, Военно-Морские силы и армейская авиация. Командование Сухопутных войск, авиация Воздушных сил и пограничники.

"Всегда будем помнить наших героев, наших воинов, отдавших свою жизнь ради этой украинской победы", - сказал Зеленский и назвал имена тех, кого можно называть:

Бойцы ГУР: Руслан Попов, Герой Украины, капитан 1-го ранга; Олег Зайцев, Герой Украины, младший лейтенант; Виталий Игнатенко, Герой Украины, солдат.

Бойцы "Альфы" СБУ: Владимир Киселев, Герой Украины, капитан; Александр Крикуненко, Герой Украины, майор.

Воины военно-морских сил: Игорь Бедзай, Герой Украины, полковник; Михаил Заремба, майор; Сергей Мущицкий, капитан; Юрий Пирог, штаб-сержант.

"Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь, чтобы жила наша прекрасная Украина!" – сказал президент.

Что известно о деоккупации острова Змеиный

Атаки РФ на украинский остров Змеиный начались 24 февраля 2022 года с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона и последующего его захвата. В конце дня связь с пограничным отрядом была потеряна . Однако оставалась их героическая фраза, ставшая крылатым выражением, на требование сдаваться военные ответили: "Русский боевой корабль, иди на х*й!"

26 февраля ГПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы. 28 февраля – стало известно, что украинские воины в плену .

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ "Нептун".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам. 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.

3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиному в Черном море.

7 июля того года украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск, и зачистили остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.

В марте 2023 года состоялась премьера фильма по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" - битва за Змеиный.