"Это очень важный, но все же эпизод контрнаступления": Белецкий рассказал о приоритетности освобождения Андреевки в Донецкой области

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Андреевку не стоит рассматривать как какую-то отдельную операцию. Это эпизод очень важный, но эпизод украинской фазы контрнаступления в этой непрерывной, уже 11-месячной Бахмутской кампании", - заявил Белецкий.

Он подчеркнул, что прежде всего врага нужно было отодвинуть со своих позиций, поэтому взятие Андреевки предшествовало этому.

"Почему это важно, если глобально? Во-первых, потому что у россиян было два плацдарма на юге Бахмута. Эти плацдармы давали возможность им развивать наступление на основную часть Донбасса, которое сейчас контролирует Украина – Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка". Это самые большие населенные пункты. Они чрезвычайно важны с многих точек зрения, потому что выводят на возможности действовать на юге и создавать снова угрозу Харькову. То есть, во-первых, нам нужно было их отодвинуть", - подчеркнул командир Третьей штурмовой бригады.

Во-вторых, окончательная деоккупация и содержание Клещиевки невозможно без Андреевки.

"Там есть свои сложности, связанные с тем, как устроена сеть дорог. Она не чрезвычайно устойчива и дает нам возможности для собственных активных действий. Хотя об этом я бы говорить не стал, потому что у нас очень любят спойлерить любые действия. Что касается населенного пункта Андреевка. Без контроля Андреевки не было возможно адекватного содержания и окончательного захвата Клищиевки нашими войсками. Кроме того, Андреевка дала возможность полностью выйти на железнодорожный путь, который тянется с юга Бахмута и уходит вниз в сторону Горловки", - пояснил он .

Белецкий подытожил, что железнодорожный путь - это "барьерный рубеж", который легко оборонять и чрезвычайно сложно брать: "После потери Андреевки россияне потеряли контроль над железнодорожным путём на всей протяженности: от самого Бахмута, от Клещиевки и до Курдюмовки".

Справочно. Андрей Белецкий – украинский военный, общественный и политический деятель, полковник Национальной гвардии Украины, командир 3-й отдельной штурмовой бригады. В 2008 году был арестован по делу "защитников Рымарской". После Евромайдана в 2014 году был амнистирован как политзаключенный. После начала российско-украинской войны стал основателем и командиром батальона "Азов", впоследствии стал лидером политической партии "Национальный корпус" и народным депутатом Украины 8-го созыва. После российского полномасштабного вторжения в 2022 году возглавил полк ССО "Азов" Киев, впоследствии переформированный в 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Что известно об освобождении Андреевки

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным .

В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, утром 15 сентября стало известно, что ВСУ завладели Андреевкой.

В своде Института изучения войны (ISW) заявили , что после того, как украинские военные освободили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.