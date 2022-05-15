"Это очень стыдно": Ткаченко обратился к Польше и Литве с осуждением оценок украинского жюри на Евровидении
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко осудил оценки украинского жюри во время песенного конкурса "Евровидение" и обратился к жителям Польши и Литвы с объяснениями
Об этом он написал в Facebook.
"Эта оценка ни в коем случае не отражает наше реальное отношение к вам, к нашим ближайшим друзьям в Европе. Да, британцы были круты и стали вторыми. Но поставить полякам и литовцам 0 это очень стыдно. Народ Украины вам поставил 12!" - сказал министр. .
Он выразил благодарность польскому и литовскому народам и назвал их поддержку для Украины "неоценимой".
"И хотя конкурс не политический, то это и не политика - это дружба, это общие ценности, это всесторонняя поддержка во всех сферах. И надеюсь, что это все на долгие долгие годы. Дорогие польский и литовский народы, мы вам безгранично благодарны, наша победа – общая. Как в Евровидении, так и та, которая будет над врагом", - добавил министр.
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