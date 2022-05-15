Об этом он написал в Facebook.

"Эта оценка ни в коем случае не отражает наше реальное отношение к вам, к нашим ближайшим друзьям в Европе. Да, британцы были круты и стали вторыми. Но поставить полякам и литовцам 0 это очень стыдно. Народ Украины вам поставил 12!" - сказал министр. .

Он выразил благодарность польскому и литовскому народам и назвал их поддержку для Украины "неоценимой".

"И хотя конкурс не политический, то это и не политика - это дружба, это общие ценности, это всесторонняя поддержка во всех сферах. И надеюсь, что это все на долгие долгие годы. Дорогие польский и литовский народы, мы вам безгранично благодарны, наша победа – общая. Как в Евровидении, так и та, которая будет над врагом", - добавил министр.

В субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена хип-хоп-группа из Украины Kalush Orchestra.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на триумф группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой на песенном конкурсе Евровидения-2022.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что во власти сразу после победы на Евровидении-2022 размышляют, где провести Евровидение-2023.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb