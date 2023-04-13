Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Все, кто комментирует сейчас, если они не являются военными экспертами, это их личное мнение на происходящие процессы. Не знаю, для чего они это сделали. Первое - это точно не наш сценарий. Это так называемые апокалиптические сценарии, где невозможное может происходить. Именно от этого нужно отталкиваться", - подчеркнул Данилов.

По его словам, все эти четыре сценария "крайне сложны и должны быть определенные обстоятельства, чтобы они начинали двигаться". Он считает "довольно неприятной вещью", когда пишут о тех или иных руководителях Украины.

"Я не знаю вообще, для чего это появилось. Это очень опасная вещь. Я бы не хотел проговаривать этот вопрос и советовал бы всем не обращать внимание на такие сценарии", - добавил чиновник.