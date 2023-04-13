"Это очень опасная вещь": Данилов отреагировал на четыре сценария NYT по поводу войны в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал публикацию издания The New York Times о четырех сценариях, которые могут повлиять на ход войны РФ против Украины, назвав ее опасной
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Все, кто комментирует сейчас, если они не являются военными экспертами, это их личное мнение на происходящие процессы. Не знаю, для чего они это сделали. Первое - это точно не наш сценарий. Это так называемые апокалиптические сценарии, где невозможное может происходить. Именно от этого нужно отталкиваться", - подчеркнул Данилов.
По его словам, все эти четыре сценария "крайне сложны и должны быть определенные обстоятельства, чтобы они начинали двигаться". Он считает "довольно неприятной вещью", когда пишут о тех или иных руководителях Украины.
"Я не знаю вообще, для чего это появилось. Это очень опасная вещь. Я бы не хотел проговаривать этот вопрос и советовал бы всем не обращать внимание на такие сценарии", - добавил чиновник.
- Ранее The New York Times распространил информацию, что разведывательное управление министерства обороны США рассматривало четыре сценария развития войны в Украине. В списке: смерти российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства вооруженных сил РФ и украинский удар по Кремлю.
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