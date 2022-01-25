"Это очень мощное оружие": премьер Британии заявил, что обсуждает с США отключение России от SWIFT

Об этом сообщает Reuters.



"Несомненно, что это было бы очень мощное оружие", - сказал Джонсон о возможности отключения РФ от SWIFT.



Он добавил, что сделать это можно благодаря партнерам в США, поэтому Великобритания сейчас проводит с ними переговоры по этому вопросу.



"Я боюсь, что это действительно может быть развернуто только при содействии Соединенных Штатов. Мы обсуждаем это", - сказал Джонсон.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни один из вариантов санкций в отношении Российской Федерации в случае, если она совершит вторжение в Украину, в том числе и отключение от SWIFT.

Ранее Джонсон заявил, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину будет "болезненным, насильственным и кровавым делом" для РФ.

24 января из-за обострения на границе Украины США привели в повышенную боеготовность около 8,5 тыс. военных для отправки в Европу.