"Это очень мощное оружие": премьер Британии заявил, что обсуждает с США отключение России от SWIFT
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обсуждает с Соединенными Штатами Америки возможность отключить Российскую Федерацию от международной межбанковской системы SWIFT из-за обострения вокруг Украины
Об этом сообщает Reuters.
"Несомненно, что это было бы очень мощное оружие", - сказал Джонсон о возможности отключения РФ от SWIFT.
Он добавил, что сделать это можно благодаря партнерам в США, поэтому Великобритания сейчас проводит с ними переговоры по этому вопросу.
"Я боюсь, что это действительно может быть развернуто только при содействии Соединенных Штатов. Мы обсуждаем это", - сказал Джонсон.
- Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни один из вариантов санкций в отношении Российской Федерации в случае, если она совершит вторжение в Украину, в том числе и отключение от SWIFT.
- Ранее Джонсон заявил, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину будет "болезненным, насильственным и кровавым делом" для РФ.
- 24 января из-за обострения на границе Украины США привели в повышенную боеготовность около 8,5 тыс. военных для отправки в Европу.
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