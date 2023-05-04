Об этом он заявил в эфире Еспресо.

"Для меня это голосование знаковое в нескольких измерениях. Первое - это определенный промежуточный итог дискуссии о "хороших русских". Эти "хорошие русские" сегодня на 80% поддерживают преступника Путина. И поэтому все они отвечают за то, что сегодня делает Путин на территории нашего государства, по отношению к нашим людям. И это обобщенное имя всех тех, кто поддерживает и совершает преступления в Украине", - сказал он.

Синютка также выразил мнение, что Украина "отстала от коллег из стран Балтии", которые делают шаги и посылают месседжи мировому сообществу по отношению к ответственности россиян за их ненависть к Украине.

"В-третьих - это, по моему мнению, подчеркивание того, что цель их - не захватить часть Донетчины, Луганщины или иметь сухопутную границу в Крым. Их цель остается понятной и однозначной - уничтожить Украину и украинцев. Не видят они нас отдельной нацией, отдельным государством, их задача была и будет - уничтожить все, что связано с Украиной. И когда мы говорим "рашист" - мы говорим о государственной, человеконенавистнической идеологии страны, территории которой пока расположены к северо-востоку от нашего государства. Поэтому, я убежден, что это решение верно", - добавил депутат.