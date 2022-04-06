"Это новый Освенцим и Майданек". В Мариуполе оккупанты сжигают тела убитых мирных жителей в мобильных крематориях, чтобы уничтожить свидетельства военных преступлений, - горсовет

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство РФ приказало уничтожить какие-либо свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размер. города, катастрофические разрушения, длительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев, поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя", - отмечают в горсовете.

Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов стараются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов ДНР. Они собирают и сжигают тела замученных и убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-колаборационист Константин Иващенко. Много лет он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория".

Такого масштаба трагедии, как в Мариуполе, мир не видел от времен концлагерей нацистов.

"Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", - мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, Мариуполь находится в окружении почти с первого дня широкомасштабной агрессии России. Депутаты горсовета призвали мировое сообщество признать геноцидом действия РФ в городе.

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