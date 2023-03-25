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Главная война с Россией "Это новые вызовы". Игнат объяснил, чем опасны усовершенствованные российские авиабомбы

"Это новые вызовы". Игнат объяснил, чем опасны усовершенствованные российские авиабомбы

25 мартa, 2023 суббота
14:33
война с Россией

Россия имеет большой запас авиационных бомб, которые можно модифицировать быстрее и дешевле, чем производить ракеты

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что сейчас российская армия может сбрасывать с самолетов планирующие бомбы на расстояние 50 и более километров. При этом они не доходят до границ Украины. Это новый вызов для украинской армии, поэтому ей необходимы средства, которые могли бы поражать самолеты, запускающие эти бомбы.

"Это новые вызовы, новые угрозы. Тем более в этой войне все больше и больше появляется вооружение, которое будет применяться. Пошли сначала дроны-камикадзе, вот сейчас имеем такие вызовы", - сказал представитель Воздушных сил.

Игнат отметил, что последствия авиабомб мы видели уже и в Изюме, и в Мариуполе. Тогда враг сбрасывал там бомбы свободного падения, поскольку в тех городах не было ПВО. Сейчас эти бомбы, по его словам, приобретают дальний радиус, дальнее поражение.

"Эти бомбы есть у россиян в достаточном количестве. К ним просто добавляют крылья, GPS - и полетели. Они есть, их просто нужно модернизировать. Возникает также и вопрос цены. Ракеты изготавливать очень дорого, и будет ли в условиях санкций такая возможность в дальнейшем перспективе - неизвестно. Ракеты стоят миллионы долларов за единицу. Бомба, крылья и GPS, возможно, в некоторой степени и ценный товар, но в разы и в сотни раз меньше, чем ракеты", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что Украина также применяет подобные бомбы. Они более гуманны, поскольку высокоточны. Однако их мало. Для того чтобы их стало больше, необходимо наладить производство на Западе и передавать эти бомбы Украине.

"Они меньшей мощности, но они летят так, как надо, а не так, как это делают оккупанты этими своими 500, когда попадают в мирные города", - сказал Игнат.

  • 25 марта спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк утверждает, что оккупанты сейчас в состоянии поиска: массированные ракетные атаки РФ уходят в прошлое, хотя и нельзя полностью исключать их возможность.
Украина
Россия
военные силы Украины
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