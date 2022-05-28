"Это новое мясо". Независимый профсоюз из Беларуси рассказал о российских солдатах в Брестской области

Об этом со ссылкой на полученное им письмо рассказывает в телеграме независимый профсоюз "Белорусское объединение рабочих" (БОР).

"Здравствуйте. Мой брат сейчас находится на "учениях" в Брестской области, номер части называть не буду, чтобы никого не подставлять. Говорит, что по всем ощущениям их готовят к нападению на Украину. Вместе с ними располагаются российские солдаты, которые общаются с нашими по-свински, между собой смеясь, говорят, что это новое мясо", - говорится в цитированном письме.

По данным автора сообщения, с белорусами и размещенными вместе с ними россиянами "несколько раз в день проводят идеологические работы, рассказывают о нацизме и защите всего мира от украинских фашистов".

"Самое ужасное, что среди некоторых солдат есть те, кто в это верит и хочет на войну!" - отмечается в письме.

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"Я не могу поверить, что Беларусь будет втянута в это. Для меня это как какой-то дурной сон! Никто из моих знакомых не поддерживает ни Лукашенко, ни войну. Как мы можем быть вовлечены в это? Мы должны помешать планам этих идиотов!" - заключает автор.

Со своей стороны БОР просит подписчиков своего официального телеграм-канала сообщать им о любых подобных случаях.

"Если ваш родственник или знакомый прямо сейчас участвует в учениях на границе Беларуси и Украины, или у вас есть данные о положении в армии, просим вас прислать информацию нам в чат-бот. Белорусы должны знать, что происходит на самом деле!" - отмечает "Белорусское объединение рабочих".

Напомним, в Москве недовольны тем, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко только предоставляет свою территорию в качестве плацдарма для военных действий россиян против Украины, но не дает собственных вооруженных сил и не идет в атаку на украинские земли.

Как утверждает белорусский оппозиционер, политэмигрант Павел Латушко, кремль может попытаться заменить Лукашенко на удобного РФ генерал-лейтенанта, государственного секретаря совбеза Беларуси Александра Вольфовича .

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