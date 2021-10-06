"Это нормальный процесс": Арахамия признался, что у него было много оффшоров, а сейчас у жены

Об этом сообщает Цензор.Нет .



По информации издания, Арахамия признался, что у него "было много оффшоров". Кроме того, даже сейчас в декларации его жены есть оффшор на Сейшелах.



Отмечается, что сам Арахамия назвал наличие оффшоров "нормальным процессом", уточнив, что у него есть отрицательная и положительная стороны.



"Положительная заключается в том, что это обычно международная юрисдикция. Если вы сейчас посмотрите, например, топ-100 миллиардеров мира, то почти у каждого есть оффшорная компания, на которой хранится какое-то имущество, которое может быть защищено ... А негативная сторона оффшоров - это потенциальные какие-то манипуляции с налогами ", - пояснил нардеп.



Он добавил, что с этим надо бороться и напомнил, что за тридцать лет независимости Украины "только "Слуга народа" приняла антиоффшорный законопроект".

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Архив Пандоры" с 12 млн документов об оффшорах мировых лидеров и чиновников, среди которых оказался президент Украины Владимир Зеленский.

3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Оффшор 95" журналистов "Следствие.Инфо", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Кварталу 95" могли быть причастны к переводам $ 40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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