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"Это нормальная тактика": Резников заявил, что атаки на Крым и Крымский мост будут продолжаться и дальше

25 июля, 2023 вторник
07:52
Война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет продолжать атаки на оккупированный Россией Крым и Крымский мост, который соединяет его с материковой частью России

Об этом он заявил в интервью CNN.

По его словам, разрушение материально-технических линий врага, чтобы остановить возможности пополнять боеприпасы, топливо и т.д. поможет спасти жизнь украинцев, поэтому ВСУ будут использовать подобную тактику против оккупантов.

"Все эти цели являются официальными целями, потому что это уменьшит их способность воевать против нас(и) поможет спасти жизнь украинцев", - сказал Резников.

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Также на вопрос, является ли целью Украины окончательный вывод моста из строя, Резников ответил, что это нормальная тактика.

"Это нормальная тактика – разрушить логистические линии своего врага, чтобы остановить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них".

Кроме того, Резников также обвинил Россию в том, что она действует как "террористическое государство".

До этого министр признал, что контрнаступление отстает от графика, однако заверил, что "не беспокоится", поскольку он идет по плану. При этом он назвал ошибочным мнение, что "каждое контрнаступление должно быть быстрым".

Взрывы в Крыму

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила, что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту. А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца вроде бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.

Впоследствии в правительстве РФ заявили, что восстановление Крымского моста займет 2 месяца и обойдется в 1,3 млрд рублей.

18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.

А утром 24 июля во временно оккупированном Крыму местные власти еще слышали мощные взрывы. Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские беспилотники якобы поразили состав БК в Джанкойском районе.

По данным министерства обороны России, в течение ночи была якобы пресечена "попытка киевского режима совершить террористическую атаку" по объектам на территории полуострова Крым. Там заявили, что с территории Украины было выпущено 17 беспилотников. По их словам, 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще 3 - упали на территории полуострова. Кроме того, якобы три БПЛА были уничтожены средствами ПВО. В минобороны РФ отмечают, что в результате "террористической атаки" пострадавших нет.

Также 24 июля представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы в столице России и временно оккупированном Крыму и отметил, что в дальнейшем таких событий будет больше.

Россия
Крым
оккупированные территории
Военные новости
Крымский мост
Контрнаступление ЗСУ
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