Это ничего не изменит на линии фронта, - Игнат о создании новой авиагруппы в РФ
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что создание Россией новой элитной ударной авиационной группы "Шторм" ничего не изменит на линии фронта
Об этом спикер сообщил в эфире телемарафона.
"Каждый день фактически висят в воздухе по 20-30 их самолетов. Я не понимаю, для чего им это. Возможно, в медийном плане", - сказал он.
Чиновник предположил, что россияне хотят все те уровни штабов "принятия решений" сместить сразу в центр с целью более оперативно планировать свои операции.
"Можно делать только разные предположения. Я думаю, пожалуй, это больше с целью пропаганды, чтобы что-то доказать своим людям", - заявил спикер Воздушных сил.
Он добавил, что ничего качественного и нового россияне не придумали.
"Ну а как можно спланировать по-другому воздушную атаку или нападение? Как группу ни называй, то, что из нее.... Все равно техника та же остается", - резюмировал Игнат.
- Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал , что летать на многофункциональных американских истребителях F-16 можно научиться за неделю. Гораздо сложнее на них воевать, они ведь не похожи на советские.
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