Это ничего не изменит на линии фронта, - Игнат о создании новой авиагруппы в РФ

Об этом спикер сообщил в эфире телемарафона.

"Каждый день фактически висят в воздухе по 20-30 их самолетов. Я не понимаю, для чего им это. Возможно, в медийном плане", - сказал он.

Чиновник предположил, что россияне хотят все те уровни штабов "принятия решений" сместить сразу в центр с целью более оперативно планировать свои операции.

"Можно делать только разные предположения. Я думаю, пожалуй, это больше с целью пропаганды, чтобы что-то доказать своим людям", - заявил спикер Воздушных сил.

Он добавил, что ничего качественного и нового россияне не придумали.

"Ну а как можно спланировать по-другому воздушную атаку или нападение? Как группу ни называй, то, что из нее.... Все равно техника та же остается", - резюмировал Игнат.