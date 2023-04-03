Об этом сообщает в интервью LIGA.net Михаил Федоров.

Недавно член оборонного комитета Рады Федор Вениславский заявил о том, что в парламенте думают о том, чтобы нормативно разрешить рассылать повестки в Viber или Telegram . Ведь в мессенджерах отображается просмотр сообщения, и это означает ознакомление с повесткой.

Федоров высказал свое мнение по этому поводу: "Я думаю, он или некорректно выразился, или просто это вырвано из контекста".

Вице-премьер-министр считает, что это серьезное политическое видение, в то же время реализация которого в 2023 году недостижима.

"Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и лица в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году", - подчеркнул Федоров.