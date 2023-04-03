"Это невозможно сделать": Федоров об информации о вручении повесток в мессенджерах
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров заявил, что вручение повесток в мессенджерах технически невозможно сделать в 2023 году
Об этом сообщает в интервью LIGA.net Михаил Федоров.
Недавно член оборонного комитета Рады Федор Вениславский заявил о том, что в парламенте думают о том, чтобы нормативно разрешить рассылать повестки в Viber или Telegram . Ведь в мессенджерах отображается просмотр сообщения, и это означает ознакомление с повесткой.
Федоров высказал свое мнение по этому поводу: "Я думаю, он или некорректно выразился, или просто это вырвано из контекста".
Вице-премьер-министр считает, что это серьезное политическое видение, в то же время реализация которого в 2023 году недостижима.
"Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и лица в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году", - подчеркнул Федоров.
- Ранее мы писали, что Министерство цифровой трансформации планирует привлечь компанию Apple к переписи населения в Украине после войны.
- Также Федоров считает , что Украина станет ведущим государством в развитии военных инноваций.
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