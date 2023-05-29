Об этом пишут белорусские и российские СМИ.

"Я часто привожу ваши, нашего главы, цитаты на уровне (встреч, – ред.) глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России ", – сказал Лукашенко во время встречи с главой центробанка России Эльвирой Набиуллиной в Минске.

Белорусский президент напомнил, что РФ и Белоруссия создали Межбанковский валютный совет и этот орган работает, однако это не означает, что Минск готов вводить единую валюту с Россией.

По словам Лукашенко, этот вопрос регулярно поднимают некоторые патриотически настроенные граждане двух стран.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси говорил, что не возражает против введения единой с Россией валюты.