"Это непростой процесс": Лукашенко сообщил, что Беларусь пока не перейдет на единую валюту с РФ
Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко не захотел переводить страну на единую валюту с Россией, так как это не актуально
Об этом пишут белорусские и российские СМИ.
"Я часто привожу ваши, нашего главы, цитаты на уровне (встреч, – ред.) глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России ", – сказал Лукашенко во время встречи с главой центробанка России Эльвирой Набиуллиной в Минске.
Белорусский президент напомнил, что РФ и Белоруссия создали Межбанковский валютный совет и этот орган работает, однако это не означает, что Минск готов вводить единую валюту с Россией.
По словам Лукашенко, этот вопрос регулярно поднимают некоторые патриотически настроенные граждане двух стран.
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси говорил, что не возражает против введения единой с Россией валюты.
- 25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.
- Сразу после этого Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в Беларусь.
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев назвал шуткой предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко разместить российское ядерное оружие в стране.
- Руководитель белорусской оппозиционной инициативы ByPol Александр Азаров считает , что Лукашенко непредсказуемый человек и может использовать ядерное оружие даже против России.
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