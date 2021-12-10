"Это неправда": в Белом доме отреагировали на информацию о давлении на Украину для предоставления частичной автономии Донбасса
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не оказывают давление на Украину, чтобы она предоставила определенную автономию оккупированным территориям Донбасса
Об этом передает пресс-центр Белого дома.
Так, во время брифинга Псаки задали вопрос: "По Украине, есть некоторые сообщения о том, что США давят на Украину, чтобы она уступила территории. Это правда?".
В свою очередь, она ответила: "Это неправда (что США оказывает давление на власть Украины для предоставления частичной автономии оккупированным территориям – ред.)".
- Напомним, издание Associated Press обнародовало информацию , что Соединенные Штаты могут оказывать давление на Киев, чтобы он частично оказал автономию оккупированным территориям на Востоке Украины.
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