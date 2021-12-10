"Это неправда": в Белом доме отреагировали на информацию о давлении на Украину для предоставления частичной автономии Донбасса

Об этом передает пресс-центр Белого дома.

Так, во время брифинга Псаки задали вопрос: "По Украине, есть некоторые сообщения о том, что США давят на Украину, чтобы она уступила территории. Это правда?".

В свою очередь, она ответила: "Это неправда (что США оказывает давление на власть Украины для предоставления частичной автономии оккупированным территориям – ред.)".

Напомним, издание Associated Press обнародовало информацию , что Соединенные Штаты могут оказывать давление на Киев, чтобы он частично оказал автономию оккупированным территориям на Востоке Украины.

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