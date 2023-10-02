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"Это неправда": экономист Несходовский развеял слухи о требовании МВФ ликвидировать ФЛП в Украине

2 октября, 2023 понедельник
12:41
Экономика

Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети "АНТС", директор Института социально-экономических трансформаций, отметил, что в Украине есть факт злоупотребления упрощенной системой налогообложения, однако никогда не предъявлялось требование о необходимости ее отменить

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Попытки МВФ закрыть ФЛПы - однозначно ложь. Еще с 2014 года велись определенные переговоры и никогда такого требования со стороны МВФ не существовало. Единственный момент на что обращали внимание, что у нас очень часто ФЛПы используются с целью оптимизации налогообложения. Например, вы можете столкнуться, придя работать на какое-то предприятие, где вам предлагают оформиться на работу как ФЛП и платить заработную плату на фоповский счет. То есть это массовая проблема, когда таким образом оптимизируют налогообложение", - прокомментировал руководитель аналитического направления сети " АНТС ".

Илья Несходовский отметил, что в Украине есть факт злоупотребления упрощенной системой налогообложения, однако никогда не предъявлялось требование о необходимости ее отменить .

"МВФ понимает, что уничтожение упрощенной системы налогообложения, во-первых, означает повышение коррупции. Во-вторых, такие системы есть в Европе и ставить для нас такое требование – это абсолютно не отвечает реалиям. Третий момент – будет означать, что увеличится количество тех, кто будет требовать социальной помощи от государства.И это тоже большой минус.Поэтому такого требования МВФ не ставит.А вот кто действительно этого хочет, так это наше министерство финансов, потому почему-то не замечает коррупцию на таможне, по продаже подакцизных товаров, с бензином, в налоговой, с игорным бизнесом и др. Но почему-то акцентируют внимание на том, что все эти проблемы от ФЛПов", - резюмировал Несходовский.

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