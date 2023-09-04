"Это неответственно": в Бундестаге заявили, что Шольц – единственный, кто блокирует поставки Taurus Украине

Об этом она написала в Twitter.

"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. Но "на данный момент" в Украине продолжают гибнуть люди. Чего ждет канцлер Шольц, Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", – говорится в сообщении Штрак-Циммерман.

Что известно о ракетах Taurus для Украины

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал , что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.

Впоследствии нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил , что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus.

В то же время немецкое издание Spiegel информировало , что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары по Киеву по российской территории. В то же время, посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к партнерам и призвал их как можно скорее предоставить стране дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ускорить решение о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия, потому что каждый день важен.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus от Германии менее чем через год.