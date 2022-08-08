"Это нельзя легитимизировать, это контрабанда": журналистка Яресько о выходе из порта Ливана судна с украденным Россией украинским зерном

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.



Журналистка прокомментировала ситуацию по отпущенному судну с украинским краденым зерном из порта Ливана.



"Я категорически отрицаю, что ворованное зерно можно каким-то образом легитимизировать, потому что судно вышло из Феодосии и пересекло государственную границу Украины с этим грузом незаконно, не оформлено в наших таможенных и пограничных органах, то есть это абсолютно точно является контрабандой и незаконным грузом. Ни в какой легитимной плоскости это судно с ворованным грузом нельзя рассматривать.Действительно судно отпустили, хотя посольство Украины в Ливане провело большую работу, однако мы понимаем, какое было давление на власть Ливана и в конце концов судно "Laodicea" отпустили", - отметила Екатерина Яресько.



Яресько напомнила, что тоже самое было в Турции с казахстанским судном , которое пришло из Бердянска, и турецкие власти после колебаний тоже его отпустили.

30 июля посол Украины в Ливане сообщил, что задержали судно, которое, вероятно, перевозило украденное Россией украинское зерно

1 августа посольство Украины в Ливане получило документы, подтверждающие, что на борту корабля Laodicea есть похищенное украинское зерно

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