"Это нельзя легитимизировать, это контрабанда": журналистка Яресько о выходе из порта Ливана судна с украденным Россией украинским зерном
Екатерина Яресько, журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец", убеждена, что судно вышло из Феодосии, имея незаконный груз, и пересекло государственную границу Украины без оформления в таможенных и пограничных органах, поэтому его нельзя рассматривать в легитимной плоскости
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
Журналистка прокомментировала ситуацию по отпущенному судну с украинским краденым зерном из порта Ливана.
"Я категорически отрицаю, что ворованное зерно можно каким-то образом легитимизировать, потому что судно вышло из Феодосии и пересекло государственную границу Украины с этим грузом незаконно, не оформлено в наших таможенных и пограничных органах, то есть это абсолютно точно является контрабандой и незаконным грузом. Ни в какой легитимной плоскости это судно с ворованным грузом нельзя рассматривать.Действительно судно отпустили, хотя посольство Украины в Ливане провело большую работу, однако мы понимаем, какое было давление на власть Ливана и в конце концов судно "Laodicea" отпустили", - отметила Екатерина Яресько.
Яресько напомнила, что тоже самое было в Турции с казахстанским судном , которое пришло из Бердянска, и турецкие власти после колебаний тоже его отпустили.
- 30 июля посол Украины в Ливане сообщил, что задержали судно, которое, вероятно, перевозило украденное Россией украинское зерно
- 1 августа посольство Украины в Ливане получило документы, подтверждающие, что на борту корабля Laodicea есть похищенное украинское зерно
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