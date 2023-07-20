Соответствующее видео Горбунов опубликовал в инстаграм.

"Почему для нас сейчас важно снимать комедию? С начала войны мы дали сотни концертов для ВСУ. Я знаю, как военные реагируют на то, что они хотят позитива и юмора. Как они реагируют на анекдоты, на веселые истории. Поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен. А еще РФ прямо сейчас выделяет миллиарды долларов на информационную, культурную войну с нами. Они снимают сотни фильмов, сериалов, мультфильмов, в которых пропагандируют русский мир", - сказал шоумен.

Горбунов подчеркнул, что Украине пока нечем ответить: "Государство объявило конкурс, на который мы отреагировали. Продакшн, который в Украине, который снимает для украинцев. Многие из них убежали за границу, мы на месте. Мы работаем".

Горбунов отметил, что 33 миллиона гривен на 24 эпизода – это небольшая сумма. Он обещает создать вдохновляющий продукт, а когда государство предлагает финансирование для создания контента для информационной войны, то ответ на это предложение и создание всего возможного для достойного ответа россиянам является патриотической обязанностью его и коллег.

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Юрий отмечает, что в топ-20 украинского YouTube сейчас - российский сериал "Интерны" с пропагандистом Иваном Охлобыстиным в главной роли. Шоумен подчеркивает, что это может быть из-за отсутствия альтернативы.

Что известно о деньгах для сериала

На площадке Prozorro появился новый тендер, из которого стало известно, что Минкульт выделяет значительную сумму средств на съемку сериала "Пгт Ингулец" во время войны. Фильм обойдется государству в 33 миллиона гривен.

Фото: скрин

Компания Горбунова должна создать сериал под рабочим названием "Пгт Ингулец" до 31 декабря 2023 года за эти средства. Услуга включает в себя написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичное производство с использованием технологий.

Аннотация к сериалу есть на сайте Prozorro: "Два талантливых айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и, по дороге во Львов, оказываются в Кировоградской области в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по прозвищу Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме.

Реакция общества

Депутаты из партии "Европейская Солидарность" требуют, чтобы министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отвечал за распределение ресурсов во время войны. Кроме того, партия будет настаивать на его отставке, сообщила депутат Ирина Геращенко. Этот вопрос уже поднимался раньше, а петиция об увольнении Ткаченко набрала необходимое количество голосов, поэтому власти должны ее рассмотреть.

Нардеп Владимир Арьев в сообщении предположил , что в одном из героев может угадываться президент ФК "Ингулец" и популярный медиаперсонаж Александр Поворознюк.

На это событие отреагировал продюсер Игорь Кондратюк. Он сравнил две новости: сбор Сергея Притулы на нужды спецназовцев ГУР МО и договор студии Горбунова "Прототип Продакшн" и ДП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

"У меня немножечко разрывает бошку. Я вчера говорил с херсонскими нацгвардейцами, что им нужно и сколько это стоит. Я знаю, что сборы падают. И я знаю, что эти две новости диаметрально противоположны, они знаете, что делают? Они делают наихудшее. Они делают из украинцев, которые являются крутой, бесшабашной волонтерской нацией, нацию, которая будет исповедовать принцип "моя хата скраю".

Уважаемый Юра, на черта сейчас использовать государственные 33 миллиона, когда в стране не хватает дронов и средств борьбы с дронами России, с рэбами, - зачем? Я обращаюсь публично, потому что понимаю, что ты не шантажом взял эти деньги. Их тебе выделили. И, может, это видео услышат те, кто тебе выделили. Может, у них хоть что-нибудь сработает", - сказал Кондратюк.

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Фото: Instagram Юрия Горбунова

Почему требуют отставки Ткаченко

Александр Ткаченко возглавляет Министерство культуры и информационной политики с 4 июня 2020 года. Он уже подавал в отставку в ноябре 2021 года. Причиной отставки он называл решение Кабмина о выделении Госкино из состава МКИП и бюджета на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

2 сентября 2022 года министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей русского писателя в столице.

Основатель Ukrainer Богдан Логвиненко в феврале 2023 года в интервью одному из украинских изданий рассказал: "Минкульт – это абсолютно регрессивный институт, к сожалению. Это невозможно. Минкульт и Минобразования - это институции, за которые стыдно, которые, по моему мнению, не справились с задачей сохранения культуры и образования во время войны".

В то же время, 9 марта этого года не состоялось традиционное награждение лауреатов национальной Шевченковской премии, хотя имена лауреатов стали известны еще в феврале.

В начале марта Юрий Шиян зарегистрировал петицию "Об увольнении Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики Украины". В ней он отметил, что Ткаченко на этом посту осуществлял руководство таким образом, что привел к стагнации в культурной сфере. Также, по словам автора петиции, Ткаченко "отличился" несоблюдением слова и "публично осквернил память всех погибших Героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним".

2 июня петиция набрала 25 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел премьер и ответил. А 3 июня Юрий Шиян сообщил , что получил якобы от правительства письмо, где говорилось, что петиция "в определенный срок не набрала необходимое количество голосов в ее поддержку". При этом данные с сайта Кабмина демонстрировали наличие более 25 тыс. подписей, а для их сбора оставалось еще два дня. На странице Кабмина в Twitter подтвердили, что автор петиции получил такое письмо, но объяснили его отправку техническим сбоем.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 июня сказал , что нет достаточных оснований для того, чтобы он инициировал увольнение с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.