"Это не забота Украины". Резников отреагировал на скандал с зимней формой и высказался по поводу цены

Об этом сообщает "Бабель".

По словам Резникова, жалоб на зимнюю форму от военных не поступало, а цена поставки абсолютно адекватна рынку и тогдашней ситуации. Речь идет о дефиците одежды на рынке и необходимости срочно одеть максимум военнослужащих.

"Каждая куртка стоила $86 (что сейчас равно 3 177 гривен). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1 072 гривни) — я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае это не забота Украины", — отметил министр обороны.

Алексей Резников также сказал, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны уже занимается этой ситуацией, а журналисты получат все сведения об этой закупке.

Также министр обороны отметил, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач якобы не приняли его вызов.

"Без обвинения в подмене зимних курток летними в расследовании не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность. Пусть так. Прошу всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по по поводу этой закупки и дождаться разбора ситуации", - подчеркнул Алексей Резников.

Скандал из-за зимней формы

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 года якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину отправили "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось, что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари депутату и журналисту. Они отреагировали.

Реакция журналиста Михаила Ткача по предложению министра

"Я пойду только тогда, когда последний внутренний палач украинского общества, который думает, что может безнаказанно использовать власть общества в своих частных интересах, забьется в угол. А пока идеи тех, кто находится на пути к этому углу, меня не беспокоят. Потому что это моя работа", - написал журналист "Украинской правды".

Ткач заявил, что Резников должен был уйти с должности еще после расследования о закупке министерством обороны яиц по 17 гривен.

"Но вы втянули общество в шоу с килограммами, штуками и другими манипуляциями, места которым не должно быть в Министерстве обороны во время полномасштабной войны", - сказал Ткач.

Также, по словам журналиста, он не понимает, почему министр хочет, чтобы Ткач не занимался журналистикой 3 года.

"Именно столько времени еще нужно для того, чтобы распилить бюджет этой страны по карманам нетурецких курток?" – говорится в сообщении.

По его словам, через три года Резникова уже может не быть в должности министра обороны, а Ткач будет продолжать свою работу.

Реакция депутата Анастасии Радины

Народный депутат Анастасия Радина предложила министру обороны Алексею Резникову до 9 утра 28 августа опровергнуть информацию о:

Минобороны без тендера купило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора с Минобороны был вполне украинский племянник народного депутата из оборонного комитета Касая;

Минобороны оплатило куртки втрое дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз выехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины. Достоверность документа подтвердил глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк.

Если он не опровергнет эту информацию, он должен уйти в отставку.

"Опровергнете - я сложу мандат сразу после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии", - добавила Радина.

По ее словам, министр воюющей страны должен сейчас разбираться со своими подчиненными, должен обеспечивать военных БПЛА и запускать агентство тыловых закупок. Однако, как утверждает Радина, Резников не должен тратить свое время на "борьбу с журналистами"