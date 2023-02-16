"Это не вторжение": Лукашенко заявил, что Украина сама развязала войну с РФ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что украинская власть сама виновата в развязывании войны с Россией
Об этом сообщает Белта.
По словам Лукашенко, никакого вторжения России не было, а Украина сама спровоцировала начало войны своими действиями.
"Вы говорите – вторжение. А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинская власть сама спровоцировала эту "операцию" своими действиями. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная в том числе из Минских соглашений, чтобы развязать войну. Никакого вторжения не было", - повторил Лукашенко во время пресс-конференции для белорусских и иностранных журналистов в Минске.
Он добавил, что считает, что российские военные в Украине защищают интересы РФ и "русских людей".
"Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили – русских людей", - сказал Лукашенко.
- 16 февраля Александр Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.
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