Об этом сообщает Белта.

По словам Лукашенко, никакого вторжения России не было, а Украина сама спровоцировала начало войны своими действиями.

"Вы говорите – вторжение. А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинская власть сама спровоцировала эту "операцию" своими действиями. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная в том числе из Минских соглашений, чтобы развязать войну. Никакого вторжения не было", - повторил Лукашенко во время пресс-конференции для белорусских и иностранных журналистов в Минске.

Он добавил, что считает, что российские военные в Украине защищают интересы РФ и "русских людей".

"Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили – русских людей", - сказал Лукашенко.