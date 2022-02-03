"Это не войска, которые войдут в Украину": США назвали задачи военных, перебрасываемых в Европу

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 2 февраля.



По ее словам, цель США состоит в том, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников в Европе. Псаки подчеркнула, что военных перебрасывают в Восточную Европу не для того, чтобы участвовать в военных действиях в Украине.



"Это не войска, которые войдут в Украину. Они не воюют в Украине", - подчеркнула Псаки.



Представительница Белого дома отметила, что таким образом США придерживаются своих обязательств по статье 5 по поддержке и успокоению партнеров в регионе. Так, тысяча военнослужащих из 2-го кавалерийского полка армии США, базирующегося в Германии, передислоцируется в Румынию в ближайшие дни. Еще 1700 военнослужащих США из Форт-Брэгга отправятся в Польшу, а также около 300 военных переведут в Германию.



Она добавила, что ряд союзников, в частности Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды, также недавно объявили о передвижении войск для укрепления восточного фланга НАТО.



По словам Псаки, Вашингтон может пересмотреть присутствие американских военных в регионе, если Москва предпримет шаги для деэскалации.



"Очевидно, если Россия примет решение о деэскалации - предпримет шаги для деэскалации, то это, безусловно, повлияет на потребности сил в других частях региона", - заявила представитель Белого дома.

Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России.



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