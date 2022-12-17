Это не "война Путина". Это война одного пораженного имперской бациллой народа
"Простые россияне" имели возможность давно прекратить эту войну. Если бы просто не шли в русскую армию
Бесит, когда читаешь или слушаешь от очередного западного автора о "войне Путина".
"Война Путина" (очень условно!) продолжалась с февраля по март, когда еще можно было рассказывать, что кремлевский режим скрыт от всех (включая собственных граждан) готовил нападение на Украину. И эту войну Путин проиграл.
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После этого война начала стремительно становиться войной россиян против Украины. Сначала власти начали проводить в России скрытую мобилизацию "за деньги". И добровольцев они находили. В конце концов осенью уже начали просто мобилизовывать всех, кого смогли. И каждый раз они находили достаточно людей, чтобы решать свои задачи. Да, эти люди быстро заканчивались, потому что такая у них тактика, но людей они постоянно находили.
"Простые россияне" имели возможность давно прекратить эту войну. Если бы просто не шли в русскую армию
"Простые россияне" имели возможность давно прекратить эту войну. Если бы просто не шли в русскую армию. Не надо протестовать, не нужно идти на митинги, не нужно сбрасывать Путина и его режим. Просто не ходите в армию. За деньги, или из-за куска бумаги, которую бросили в почтовый ящик. И все, "путинская армия" закончилась бы, а с ней - и война.
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Но нет, эти империалисты готовы жертвовать своей жизнью ради призрачной надежды уничтожить Украину. И их "матери" и "женщины" только ноют, что "мальчикам" не дали бронежилетов, но саму захватническую войну не исключают.
Никакая это не "война Путина". Это война одного пораженного имперской бациллой народа против Украины. И весь этот народ должен за нее отвечать
И не надо мне рассказывать, что их "заставляют" воевать. Прям все убежали в леса, и их там отлавливали? Многих реально усадили за отказ от мобилизации?
Поэтому нет, уважаемые. Никакая это не "война Путина". Это война одного пораженного имперской бациллой народа против Украины. И весь этот народ должен за нее отвечать.
Об авторе. Петр Олещук, политолог
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