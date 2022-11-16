Об этом на пресс-конференции информирует генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после экстренного заседания НАТО на уровне членов альянса, созванного из-за падения ракет на территорию члена организации.

Генсек подчеркнул, что расследование взрывов в Польше, где погибли два человека, продолжается и стоит дождаться официальных результатов. Предварительный анализ показал, что это была ракета украинской противовоздушной обороны, выпущенная по российской баллистической ракете.

"Это не вина Украины. Россия несет всю ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", – сказал Столтенберг.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Президент Польши Анджей Дуда обсудил вероятный удар РФ с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.

Анджей Дуда подтвердил, что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако власти пока нет точной информации, кто именно ее запустил.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

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