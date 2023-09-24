"Это не в наших интересах": кандидат в президенты США Десантис высказался против членства Украины в НАТО

Об этом пишет Bloomberg .

"Я не думаю, что членство в НАТО в наших интересах. Это лишь добавит нам больше обязательств. Так что если прибавится больше обязательств, то какие выгоды мы получаем?", - сказал кандидат в президенты США.

Десантис также добавил, что США не должны давать Украине "чистый чек", если она не "использует рычаги влияния, чтобы закончить конфликт".

Что известно о позиции Десантиса по отношению к Украине

В марте еще тогда вероятный кандидат в президенты США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис назвал войну с РФ "территориальным спором". В то же время Министерство иностранных дел пригласило его посетить Украину "для более глубокого понимания полномасштабного вторжения России и угрозы, которые оно представляет для интересов США".

Впоследствии Десантис изменил свою риторику по ситуации в Украине, назвав Путина военным преступником, которого необходимо привлечь к ответственности. Он также прозвал президента РФ "неудачником с автозаправочной станции с кучей ядерного оружия".

В мае Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году, чем официально подтвердил участие в праймериз республиканцев.

Впоследствии губернатор Флориды, считающийся главным конкурентом-республиканцем экс-президента Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что в случае своей победы не хотел бы видеть американские войска вовлеченными в российско-украинскую войну. Он сказал, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине. При этом подчеркнул, что американская армия не должна быть вовлечена в войну.