"Это не в наших интересах": кандидат в президенты США Десантис высказался против членства Украины в НАТО
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. По его словам, это не в интересах его страны
Об этом пишет Bloomberg .
"Я не думаю, что членство в НАТО в наших интересах. Это лишь добавит нам больше обязательств. Так что если прибавится больше обязательств, то какие выгоды мы получаем?", - сказал кандидат в президенты США.
Десантис также добавил, что США не должны давать Украине "чистый чек", если она не "использует рычаги влияния, чтобы закончить конфликт".
Что известно о позиции Десантиса по отношению к Украине
В марте еще тогда вероятный кандидат в президенты США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис назвал войну с РФ "территориальным спором". В то же время Министерство иностранных дел пригласило его посетить Украину "для более глубокого понимания полномасштабного вторжения России и угрозы, которые оно представляет для интересов США".
Впоследствии Десантис изменил свою риторику по ситуации в Украине, назвав Путина военным преступником, которого необходимо привлечь к ответственности. Он также прозвал президента РФ "неудачником с автозаправочной станции с кучей ядерного оружия".
В мае Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году, чем официально подтвердил участие в праймериз республиканцев.
Впоследствии губернатор Флориды, считающийся главным конкурентом-республиканцем экс-президента Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что в случае своей победы не хотел бы видеть американские войска вовлеченными в российско-украинскую войну. Он сказал, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине. При этом подчеркнул, что американская армия не должна быть вовлечена в войну.
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