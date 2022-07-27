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Главная Новости "Это не точная наука". The Economist назвал количество погибших и раненых россиян в Украине

"Это не точная наука". The Economist назвал количество погибших и раненых россиян в Украине

27 июля, 2022 среда
22:30
Новости

По подсчетам экспертов, Россия теряет в войне против Украины около сотни воинов каждый день

Об этом пишет The Economist.

С самого начала полномасштабного вторжения армия захватчиков могла потерять в войне против Украины от 100 до 125 тыс. живой силы. Это на уровне худших показателей Второй мировой войны.

"Но "это не точная наука", — говорит один западный эксперт. Детали оценки потерь, как правило, секретные, но аналитики располагают несколькими способами. Один из них состоит в том, чтобы опираться на российские оценки, используя секретные данные разведки", такие, как агенты российского правительства или перехваченные сообщения, в которых российские подразделения описывают свои потери. Однако они могут быть обезображены: западные официальные лица считают, что сам Путин не получает полной картины того, насколько плохо идет его война", — пишет издание.

Возможно, спасением для Владимира Путина, президента России, является то, что до сих пор не было серьезной негативной реакции дома на такое расточительство, — предполагает The Economist. "Это не дети среднего класса из Санкт-Петербурга или Москвы, — отметил эксперт из британской МИ6. - Это бедные дети из сельской местности России. Они из сибирских городков. Они непропорциональны этническим меньшинствам. Это его пушечное мясо".

  • 27 июля Sky News заключил, что Россия "окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс".
  • Данилов говорит, что политическое руководство готово отдать приказ ВСУ уничтожать вражеские объекты РФ, с которых наносят удары по Украине.
  • В перехваченном разговоре оккупант пожаловался на молниеносную работу ВСУ.

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