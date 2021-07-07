"Это не так работает": в НАТО заявили, что предоставление ПДЧ является политическим решением и выполнить чисто технические критерии недостаточно

Об этом сообщает ЕН



Он прокомментировал идею о том, чтобы Украина получила список критериев для членства в НАТО.

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не сугубо технические критерии. Выполнение перечня условий самого по себе недостаточно", - отметил Аппатурай.

Он объяснил, что главное, что к расширению должно быть готово и НАТО, и это решение должны принимать страны-члены.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в НАТО.