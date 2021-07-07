"Это не так работает": в НАТО заявили, что предоставление ПДЧ является политическим решением и выполнить чисто технические критерии недостаточно
Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и членства недостаточно достижения определенных критериев
Об этом сообщает ЕН
Он прокомментировал идею о том, чтобы Украина получила список критериев для членства в НАТО.
"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не сугубо технические критерии. Выполнение перечня условий самого по себе недостаточно", - отметил Аппатурай.
Он объяснил, что главное, что к расширению должно быть готово и НАТО, и это решение должны принимать страны-члены.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в НАТО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 32.04Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное