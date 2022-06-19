Это не та война, которая закончится переговорами - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что никакие мирные переговоры не могут состояться, потому что это не война между двумя государственными субъектами, а война между одним субъектом, считающим другого субъекта собственной территорией, оккупированной Западом
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Я снова и снова повторяю и говорю тем, кто надеется на переговоры, думая, что они могут покончить с войной, а также тем, кто опасается переговоров, считая, что они могут привести к уступкам с украинской стороны, не надейтесь и не опасайтесь, потому что это не та война, которая закончится переговорами.Никаких переговоров в российско-украинской войне не будет.Может быть победа одной из сторон.Мы видим победу в восстановлении территориальной целостности Украины с остановкой боевых действий.А эти боевые действия или окончательно закончатся нашим вступлением в НАТО, или снова начнутся через несколько лет, потому что Россия накопит резервы для нового нападения на Украину. Такие нападения будут повторяться либо до исчезновения с политической карты мира Украины, либо до краха российского политического режима, либо до нашего вступления в НАТО" .
Виталий Портников подчеркнул, что никаких мирных переговоров, которые бы зафиксировали какие-либо результаты, может вообще не состояться. Потому что это не война между двумя государственными субъектами, а война между одним субъектом, который считает другого субъекта собственной территорией оккупированной Западом. И это вся сущность конфликта.
"Для нас существует Россия как государство, с которым нужно соседствовать и найти какой-то эквивалент безопасности, а для России существуют российские территории, которые ошибочно называются Украиной. И о чем здесь договариваться? О чем? Или капитулировать и согласиться с тем, что это Россия, или отбиться. К величайшему сожалению, никаких других рецептов выхода из этой ситуации не существует, как и Макрон с Шольцем их не придумают" – подытожил Портников.
- Ранее глава украинской переговорной группы с россиянами Давид Арахамия заявлял, что Украина может инициировать новый раунд переговоров с РФ, когда будет иметь усиленную переговорную позицию.
- Кроме того, российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин рассказал, что российский олигарх Роман Абрамович на переговорах РФ и Украины помогал Путину тянуть время для наращивания сил
- Также военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты уже выдохлись, поэтому Кремль будет склонять украинскую верхушку к переговорам.
- Накануне пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что во время визита лидеров стран ЕС Зеленского не просили возобновить переговоры с Россией.
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