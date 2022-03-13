"Это не стоит денег или чего-то еще": Кулеба призвал иностранцев не ехать воевать в Украину со стороны России

Об этом он написал в Twitter.



"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которых могут агитировать присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже возбудили дела в международных судах. Даже если вы выживете, вы будете военными преступниками. Это не стоит денег или чего-то. еще", - отметил Кулеба.

Напомним, РФ для переброски в Украину стягивает военных из Армении, Сирии и Сербии.

По данным украинской разведки, Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада.