Это не сотни... В Минобороны заявили, что количество погибших украинских военных является государственной тайной
В то же время в оборонном ведомстве отмечают, что потери ВСУ значительно меньше, чем у страны-агрессора
Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она отметила, что украинские власти будут продолжать соблюдать основные правила распространения информации во время войны. В частности, точное количество погибших украинских военных не будет разглашаться.
"Мы говорим о том, что погибшие есть с обеих сторон. Мы говорим о том, что с украинской стороны гораздо меньше погибших, чем с российской. И мы можем сказать, что это тысячи. То есть это не сотни", – заявила Маляр.
Ранее Маляр заявила, что информация о количестве погибших защитников Украины является государственной тайной. Эти данные станут доступны только после завершения войны, сказала заместитель министра.
- По сообщению Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 августа потери оккупантов составили почти 41,5 тыс. военных, 1789 танков и 742 дрона.
- 1 августа в перехваченном СБУ разговоре оккупант пожаловался маме на большие потери личного состава.
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