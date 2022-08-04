Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что украинские власти будут продолжать соблюдать основные правила распространения информации во время войны. В частности, точное количество погибших украинских военных не будет разглашаться.

"Мы говорим о том, что погибшие есть с обеих сторон. Мы говорим о том, что с украинской стороны гораздо меньше погибших, чем с российской. И мы можем сказать, что это тысячи. То есть это не сотни", – заявила Маляр.

Ранее Маляр заявила, что информация о количестве погибших защитников Украины является государственной тайной. Эти данные станут доступны только после завершения войны, сказала заместитель министра.

По сообщению Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 августа потери оккупантов составили почти 41,5 тыс. военных, 1789 танков и 742 дрона.

1 августа в перехваченном СБУ разговоре оккупант пожаловался маме на большие потери личного состава.

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