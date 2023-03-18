Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Путин - человек, живущий какими-то мистическими ощущениями. Он все время чувствует себя воплощением Муаммара Каддафи (международный деятель, лидер Ливии в 1969—2011 годах, также один из самых богатых людей всех времен – ред.). Люди, близкие к Путину, рассказывали, когда он смотрел гибель Каддафи, его цвет лица менялся с белого на серое, он видел, что еще несколько лет Каддафи был вождем Ливийской революции, главой Джамахирии (форма государственного правления, народовластие – ред.), приезжал во все страны с верблюдами , охранницами, соратниками, жил в специальном сооружении на улице, и все воспринимали великого вождя.К тому же помирился с Западом, после того, как совершал террористические акты. А тут вдруг сами ливийцы его убивают как дикое животное. Потом все говорили: "За несколько месяцев такой путь", - рассказал журналист.

Виталий Портников сказал, что Путина невероятно испугала смерть Каддафи.

"И Путин живет с тем, чтобы не покончить с жизнью как Каддафи. Вспоминая людей, получивших ордер Международного уголовного суда, то среди них был и Каддафи. Без сомнений, в этом смысле можно говорить, Путин осознает, что орден на арест – это ему черная метка, которую посылали когда-то пираты своим недругам, если перевести на язык средневековья. Путин помнит, когда Каддафи получил это подозрение, то через несколько месяцев его уже не стало", - отметил Портников.