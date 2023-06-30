Об этом Залужный рассказал в интервью The Washington Post .

По словам главнокомандующего ВСУ, его злят разговоры о том, что долгожданное контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось, ведь каждый день украинские военные берут определенные позиции — даже если это всего 500 м.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр даются кровью", - сказал Залужный.

Он отметил, что его крупнейшие западные поклонники никогда не начали бы наступление без преимущества в воздухе, а Украина до сих пор не получила современных истребителей, которые в лучшем случае поступят осенью.

Залужный также подчеркнул, что украинские войска должны применять столько же артиллерийских снарядов, сколько использует враг, но из-за ограниченных ресурсов иногда РФ имеет преимущество в десять раз.

"Без полной поставки наши планы вообще невозможны. Но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - подчеркнул Залужный.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у межи Донецкой и Запорожской областей. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.