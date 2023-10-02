"Это не разведка, а направленные удары": в Воздушных силах прокомментировали ночную атаку РФ
Ночью 2 октября россияне направили дроны на военные и инфраструктурные объекты Украины. В то же время оккупанты запускают небольшое количество БПЛА и прокладывают пути, чтобы разведать украинскую ПВО
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Конечно враг преследует разную цель. Не надо думать, что это всего лишь разведка боем. Это направленные удары. Если даже дронов меньше обычного, это все-таки направленные удары по определенным объектам военным или инфраструктурным. Решили они на этот раз меньше ( дронов - ред.) запустить. Но это не говорит о том, что не следует ожидать (атак - ред.) в течение дня", - сказал Игнат.
Он отметил, что россияне запускают небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы увидеть, какие средства есть в Украине и работают ли они.
"Сегодня в конце концов небольшая относительно атака. Но все равно она сопровождается сигналом воздушной тревоги, как бы там ни было. Что касается тех 4 дронов сбитых, то есть еще информация о том, что враг применял и баллистическую ракету на одном из направлений. Уточняется что с ней произошло" , – рассказал спикер ВС ВСУ.
- В ночь на понедельник, 2 октября, россияне запустили ударные беспилотники для атаки украинских областей. Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе 4 "шахеда". В частности ночью РФ атаковала Днепропетровскую область ударными беспилотниками, три из которых сбили ПВО.
- В то же время утром в Харькове прогремели несколько взрывов. Оккупанты ударили по региону ракетами С-300, выпущенными из российского Белгорода.
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