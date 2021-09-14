Это не ПСЖ и не "Реал": Легендарный футболист "Динамо" рассказал, какой результат нужен в матче с "Бенфикой"

Об этом сообщает Meta-Ratings.

По его словам, динамовцам в стартовом матче Лиги чемпионов необходимо настраиваться на победу.

"Это первый евроматч сезона для "Динамо". Поэтому ожидания оптимистичны. Думаю, в родных стенах надо настраиваться команде на положительный результат. Все предпосылки для этого есть. "Бенфика" - это не ПСЖ и не "Реал". Поэтому надо цепляться за очки. Сейчас нет команд, с которыми можно играть. Понятно, что просто с португальцами не будет, нужно будет приложить максимум усилий для положительного результата ", - сказал Буряк, который выступал за "Динамо" с 1973 до 1984 года и вместе с киевлянами стал обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года. В 2003 - 2004 годах возглавлял сборную Украины, в 2015 году тренировал "Динамо".

Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .

14 сентября стало известно, что основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан сможет помочь киевлянам в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики".

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что "Динамо" по силам победить "Бенфику" в матче Лиги чемпионов.

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