"Это не просто вторжение РФ в Украину, это начало войны против Европы": Зеленский призвал иностранцев присоединиться к Интернациональному легиону ТРО

Об этом сообщает Офис президента.



"Русская армия придерживается очень подлой тактики. Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома – это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие. Украинцам хватает мужества защищать свою Родину, защищать Европу, защищать цивилизационные ценности. Однако это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украиныю Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века", - говорится в обращении.



По закону, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в Силы территориальной обороны ВСУ.



"В этой связи всем иностранцам, которые изъявляют желание присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это и будет ключевым свидетельством вашей поддержки нашей стране", - говорится в обращении.



Для записи в Интернациональный легион иностранцам следует обращаться к атташе по вопросам обороны посольств Украины в их государствах (контактная информация – на сайте посольств).



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