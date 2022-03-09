"Это не пинг-понг, это про человеческие жизни, не перекладывайте ответственность": Зеленский призвал США как можно быстрее передать Украине польские истребители

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренности американской стороны с Польшей достигнуты. Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение? Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизни! Мы еще раз просим - решайте это как можно быстрее", - призвал Зеленский.

Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просит у США предоставить другие самолеты.

В то же время, США ответили отказом на предложение польских властей передать на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии польские истребители МиГ-29 для поддержки Украины при условии предоставления Польше самолетов на замену.



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