Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Это не пинг-понг, это про человеческие жизни, не перекладывайте ответственность": Зеленский призвал США как можно быстрее передать Украине польские истребители

"Это не пинг-понг, это про человеческие жизни, не перекладывайте ответственность": Зеленский призвал США как можно быстрее передать Украине польские истребители

9 мартa, 2022 среда
12:46
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз упрекнул Запад за слишком медленную реакцию на угрозы Украине. Он заявил, что Польша готова предоставить Украине боевые самолеты, но осталось решить технические вопросы

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренности американской стороны с Польшей достигнуты. Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение? Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизни! Мы еще раз просим - решайте это как можно быстрее", - призвал Зеленский.

  • Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просит у США предоставить другие самолеты.
  • В то же время, США ответили отказом на предложение польских властей передать на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии польские истребители МиГ-29 для поддержки Украины при условии предоставления Польше самолетов на замену.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Польша
Владимир Зеленский
США
война новости
Читайте также:
8 мартa, 2022 вторник
Украинские военные разбили вражескую колонну под Киевом после сообщения в чат-боте
будинок Усика
9 мартa, 2022 среда
Кадыровцы обстреляли дом Усика под Киевом
Александр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.22
    Покупка 29.22
    Продажа 31.45
  • EUR
    Покупка 32.28
    Продажа 34.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
9 мартa
14:14
ЕС работает над новым пакетом санкций против около 100 россиян, - Боррель
14:12
В Киеве возобновляет работу сервис доставки Glovo
14:07
Захватить Харьков, стрелять по мирным жителям и гражданским объектам: пленник россиянин назвал задачи, поставленные его руководством
14:05
Александр Ткаченко
В Украине начали работать группы психологического влияния для распространения паники, - Ткаченко
13:44
Энергоатом
В "Энергоатоме" объяснили, чем грозит обесточивание ЧАЭС
13:43
Давосский экономический форум заморозил все отношения с РФ
13:30
Враг существенно снизил темпы продвижения войск, однако высокая вероятность диверсий в Ровенской и Львовской областях, - Генштаб
13:26
"І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленский назвал преимущества украинцев над российским оккупантам
13:14
Над Житомирщиной самолет ВСУ уничтожил российскую крылатую ракету
13:01
"Ответ будет быстрым, как положено в военное время": Зеленский предупредил политиков, которые "ищут ниточки в Россию" или раскалывают Украину
12:50
Из-за действий оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена, – Укрэнерго
12:47
"Российские солдаты, у вас есть шанс выжить": Зеленский призвал оккупантов спасаться и "просто уйти"
12:36
В Украине сети операторов и провайдеров работают стабильно повсюду, кроме зон боевых действий, - Госспецсвязи
12:31
В Харьковской области украинские пограничники разгромили российскую ДРГ, оккупанты покинули на поле боя раненого
12:25
Эксклюзив
"Планировать с сегодня на завтра, делать маленькие дела, пить воду": психолог дала советы относительно жизни в военное время
12:24
ТУ-160
Украинская разведка обнародовала список летчиков РФ, которые готовятся бомбить города Украины
12:22
"Может усложнить получение дополнительных возможностей": Резников призвал не распространять информацию о предоставлении Украине оружия раньше официальных источников
12:17
"Не считаем приемлемым": США относительно предложения Польши передать истребители МиГ-29 для поддержки Украины
11:53
Великобритания нарастит добычу нефти после отказа от импорта из РФ
11:44
Оккупанты обстреливают Марьинскую общину в Донецкой области из минометов и "Градов", - ОВА
11:43
Эксклюзив
Уже через несколько дней украинцы увидят, что цены на бензин выросли, - аналитик компании "Нафторинок"
11:39
Mothercare
Продавец детских товаров Mothercare приостанавливает весь бизнес в России
11:23
Рубль
Рубль снова резко подешевел после открытия торгов в Москве
10:59
Укрзализныця запустила дополнительные эвакуационные поезда из Харькова и Донбасса
10:41
В Харькове возобновили украинское телевизионное вещание
10:38
В Житомире оккупанты нанесли авиаудар по общежитию: один человек погиб и еще два получили травмы
10:36
Эксклюзив
Российские солдаты используют гумкоридоры для передислокации войск, – политолог Виктор Бобиренко
10:19
РФ потеряла более 12 тыс. военных, 1070 бронемашин, 317 танков, 120 систем артиллерии, 49 самолетов и 81 вертолет, - Генштаб ВСУ
10:17
Российские войска стремительно теряют технику в Украине, – CNN
10:09
Эксклюзив
Будьте осторожны с месседжами "мы уже победили, враг обезврежен", впереди еще серьезные битвы, – советник министра МВД
09:55
Верещук объявила об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Изюма, Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля
09:52
В Северодонецке оккупанты за сутки разрушили 63 дома, обнаружены тела 10 погибших
09:33
37 стран требуют не допускать Россию и Беларусь к международным спортивным соревнованиям
09:21
Авиаудары РФ: в Малине на Житомирщине за прошлые сутки погибли 5 человек, из них двое - дети, в селе на Харьковщине - ребенок и взрослый
09:20
Переговорная группа договорилась о продолжении эвакуации населения из Сум сегодня
09:02
загранпаспорт рф
Европейские бизнесмены требуют лишить россиян с двойным гражданством паспортов стран ЕС
08:13
Оккупанты проводят мобилизацию в Крыму и РФ, распространяют пропаганду и переодеваются в гражданскую одежду, а украинские военные дают им отпор, - Генштаб ВСУ
07:15
Эстония прекратила транслировать российский канал РБК из-за оправдания войны РФ против Украины
07:00
путлер путин хуйло
Максим Розумный: Какая победа еще возможна для Путина?
06:58
Тайвань изучает украинский опыт борьбы с северным сумасшедшим соседом
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV