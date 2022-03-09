"Это не пинг-понг, это про человеческие жизни, не перекладывайте ответственность": Зеленский призвал США как можно быстрее передать Украине польские истребители
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз упрекнул Запад за слишком медленную реакцию на угрозы Украине. Он заявил, что Польша готова предоставить Украине боевые самолеты, но осталось решить технические вопросы
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренности американской стороны с Польшей достигнуты. Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение? Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизни! Мы еще раз просим - решайте это как можно быстрее", - призвал Зеленский.
- Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просит у США предоставить другие самолеты.
- В то же время, США ответили отказом на предложение польских властей передать на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии польские истребители МиГ-29 для поддержки Украины при условии предоставления Польше самолетов на замену.
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