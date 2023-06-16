Об этом в эфире Еспресо заявила пресс-секретарь Ассоциации семей защитников Азовстали Марианна Хомерики.

"Мы не знаем, есть ли у них какая-то защита. Ни их семьи, ни командование подразделения не были предупреждены об этом "суде". Это происходит как-то за закрытыми дверями. Это первый "суд", который они решили каким-то образом показать. До этого было несколько случаев - они вообще были закрытыми, не было даже понятно, кого именно судят, что им инкриминируют, на какие сроки и т.д. Говорить о какой-то защите и адвокатах не приходится, представителей международных организаций тоже там не видно и на 99% - их там нет. Это тоже нарушение - эти люди военнопленные. Очень страшная и неприятная ситуация с этим судом", - заявила она.

Хомерики добавила, что никакой связи с людьми, которых судят, нет.

"Родственники даже не знали об этом "суде" и увидели просто фотографии в интернете. Нет ни переписок, ни телефонных звонков, ничего нет", - подытожила пресс-секретарь.

Что известно о пленении военных из Азовстали