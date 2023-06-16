Это не первый "суд" над азовцами, защищавшими Мариуполь, другие были закрытые, - пресс-секретарь Ассоциации семей защитников о судилище в Ростове
Никому не сообщили о начале судилища над защитниками Мариуполя – с людьми, которых судят россияне в Ростове-на-Дону, нет никакой связи
Об этом в эфире Еспресо заявила пресс-секретарь Ассоциации семей защитников Азовстали Марианна Хомерики.
"Мы не знаем, есть ли у них какая-то защита. Ни их семьи, ни командование подразделения не были предупреждены об этом "суде". Это происходит как-то за закрытыми дверями. Это первый "суд", который они решили каким-то образом показать. До этого было несколько случаев - они вообще были закрытыми, не было даже понятно, кого именно судят, что им инкриминируют, на какие сроки и т.д. Говорить о какой-то защите и адвокатах не приходится, представителей международных организаций тоже там не видно и на 99% - их там нет. Это тоже нарушение - эти люди военнопленные. Очень страшная и неприятная ситуация с этим судом", - заявила она.
Хомерики добавила, что никакой связи с людьми, которых судят, нет.
"Родственники даже не знали об этом "суде" и увидели просто фотографии в интернете. Нет ни переписок, ни телефонных звонков, ничего нет", - подытожила пресс-секретарь.
Что известно о пленении военных из Азовстали
- Мариуполь оказался в окружении 2 марта 2022 года, когда российские войска подошли к нему с юга и начали продвижение вдоль Азовского побережья. Россия захватила город 20 мая 2022 года - после длительной тяжелой обороны города.
- 16 мая 2022 года из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих во временно оккупированные Новоазовск и Оленовку.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где держали украинских пленных. 2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.
- 19 августа 2022 года стало известно, что на День Независимости Украины в Мариуполе РФ планировала осуществить показательное судилище над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев. Однако судилище было перенесено на неопределенный срок.
- 16 мая семьи защитников Азовстали призвали вернуть из плена более 1900 бойцов, среди которых более 700 азовцев.
- 14 июня Россия в Ростове-на-Дону начала показательное судилище над 22 азовцами, защищавшими Мариуполь и Азовсталь. Их могут заключить в тюрьму на 15 лет или пожизненно, если суд признает их "вину".
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