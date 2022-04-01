Это не перегруппировка врага, их просто выбили, – Ягун

Об уходе врага и его потенциальных планах рассказал Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ в эфире Еспресо TV.



Генерал-майор отметил: "Они попытались сделать операцию прикрытия, а то, что наши Вооруженные Силы, наши ребята выбивают эту недобитую гадину из Украины, то, что они отползают за границу, то, что наши ребята по их хвостам лупят, они оставляют своих погибших и раненых, - они пытаются это объяснить какой-то перегруппировкой, оставлением территории. На самом деле их просто выбили из Киевщины, сейчас активно идет работа по Черниговской и Сумской областям. Я надеюсь, что скоро мы сможем изменить кардинально ситуацию на Слобожанщине, но это уже другой этап".



"Для путина срочно до 9 мая нужна громкая маленькая победа, они помешаны на сакральных датах. Сейчас я не знаю, смогут ли они активно использовать те войска, которые выходят из Украины, потому что они дезорганизованы, расформированы, без техники. Но то, что они сконцентрируют внимание, в частности с помощью в том числе и авиации, на Востоке и Юге, это однозначно.Если на Востоке будут активные действия, то на Юге, скорее всего, будут пытаться держать левый берег Днепра, эта сторона от Энергодара до Херсона по Днепру. Таким образом, чтобы закрепиться на этой территории. Вы видите, они уже в некоторых городах начали своих людей выставлять на руководящие должности местных органов власти", – подчеркнул Виктор Ягун.

Напомним, 28 марта Виктор Ягун выразил мнение, что оккупанты не смогут захватить Одессу без поддержки с севера

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