Это не остановит войну, но сломает военную машину РФ, - глава МИД Латвии Ринкевичс об эмбарго на нефть и газ
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Евросоюз поддержать эмбарго нефти и газа из России
Об этом он написал в Twitter.
"Санкции по российскому газу и нефти не остановят российскую агрессию в Украине моментально, однако это сломает российскую военную машину и ее экономику, Европа не будет финансировать Россию, позволяя таким образом убивать невинных украинцев. Мы должны быстро принять решение о следующем транше санкций", - отметил Ринкевичс.
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