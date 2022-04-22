Это не остановит войну, но сломает военную машину РФ, - глава МИД Латвии Ринкевичс об эмбарго на нефть и газ

Об этом он написал в Twitter.



"Санкции по российскому газу и нефти не остановят российскую агрессию в Украине моментально, однако это сломает российскую военную машину и ее экономику, Европа не будет финансировать Россию, позволяя таким образом убивать невинных украинцев. Мы должны быстро принять решение о следующем транше санкций", - отметил Ринкевичс.

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