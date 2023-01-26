Однако Россия не соглашается провести обмен пленными по формуле "всех на всех" и отдать Украине раненых, подчеркнул в интервью "Суспильному" Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Если бы такой обмен зависел только от нас, мы бы его давно сделали. Первая инициатива по этому поводу была о том, чтобы провести обмен всех на всех одной категории. Ведь когда мы берем Женевские конвенции, есть определенный приоритет — сначала возвращаются военнопленные женщины, потом раненые. От Украины постоянно звучат призывы провести обмен всех на всех, например, раненых. Но они не хотят этого делать", - сказал омбудсмен.

По его словам, именно по этой причине возникла идея создания гуманитарного коридора. Его суть в том, что это не обмен, а репатриация, то есть возврат без привязки к количеству.

"Это не обмен. Обмен может происходить всех на всех. А если мы будем привязываться к количеству, опять же, российская сторона будет требовать: сколько они возвращают, столько же чтобы они получили. Тяжело раненых украинских военнопленных на территории России больше, чем тяжело раненых военнопленных россиян на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем не обмен, а репатриацию, то есть возвращение. В этом смысле нет привязки к количеству", - пояснил Лубинец.

Он отметил, что самой большой проблемой сейчас является возвращение защитников Мариуполя, которых РФ категорически не хочет отдавать.

Турция инициировала создание гуманитарного коридора для военнопленных, отметив, что готова принять и лечить их у себя.

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